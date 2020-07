Sanchez da record: 10 occasioni da gol contro il Toro (Di martedì 14 luglio 2020) Sembrava indemoniato, gli è mancato soltanto il gol. L'esame Toro è stato superato con voti brillanti da Alexis Sanchez, a caccia di conferme sul campo, dopo i segnali positivi visti a livello di ... Leggi su gazzetta

La Gazzetta dello Sport

Sembrava indemoniato, gli è mancato soltanto il gol. L'esame Toro è stato superato con voti brillanti da Alexis Sanchez, a caccia di conferme sul campo, dopo i segnali positivi visti a livello di pres ...