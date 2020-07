Calciomercato Roma, se parte Dzeko c’è l’idea Milik (Di martedì 14 luglio 2020) Calciomercato Roma, se parte Dzeko c’è l’idea Milik. Il bosniaco piace all’Inter, i giallorossi potrebbero accettare 15 milioni L’ultima idea in chiave mercato si chiama Arek Milik. La Roma guarda avanti e in caso di partenza di Dzeko – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – piace il polacco del Napoli. Il bosniaco – si legge – piace all’Inter – i giallorossi per 15 milioni di euro sono pronti a trattare. Il polacco è la pista, ma ovviamente c’è la concorrenza da battere. Su tutte, ovviamente, quella della Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

