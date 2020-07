Terremoto in Friuli di 3.7: danni limitati (Di lunedì 13 luglio 2020) Un Terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro a Forni di Sotto (55 km da Udine) è stato registrato alle 14.07 di oggi in Friuli. La scossa è stata avvertita anche a Tolmezzo, Belluno, Udine e in alcuni paesi alpini. Per il momento non si hanno notizie di feriti o danni. La Protezione civile Fvg ha disposto un sopralluogo delle zone interessate dall’evento sismico. Giacomo Urban, sindaco di Tramonti di Sopra, uno dei comuni vicino all’epicentro, ha già disposto una verifica delle strutture comunali e del paese: “Non ci sono danni evidenti anche se l’evento è stato piuttosto significativo e anche prolungato”. Mario Bonito L'articolo Terremoto in Friuli di 3.7: danni limitati proviene da Italia ... Leggi su italiasera

ilpost : C’è stato un terremoto di magnitudo 3.7 in Friuli-Venezia Giulia - SkyTG24 : Terremoto in Friuli: scossa di magnitudo 3.7 a Forni di Sotto - zazoomblog : Terremoto oggi Udine, scossa di magnitudo 3.7 avvertito in Friuli e in Veneto - VittorioLevis : RT @tweetnewsit: Terremoto in Friuli-Venezia Giulia oggi, lunedì 13 luglio 2020: scossa M 3.7 in provincia di Udine Trema la terra in Friul… - italiaserait : Terremoto in Friuli di 3.7 -