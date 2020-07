Pedofilo fermato in Francia, è uno dei 10 più ricercati al mondo (Di lunedì 13 luglio 2020) fermato in Francia uno dei pedofili più ricercati del mondo. L'uomo è stato arrestato il 7 luglio scorso in Francia: si tratta di un quarantenne sospettato di aver amministrato dei... Leggi su ilmessaggero

ilmessaggeroit : Pedofilo fermato in #francia, è uno dei 10 più ricercati al mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilo fermato Pedofilo fermato in Francia, è uno dei 10 più ricercati al mondo Il Messaggero Orrore su bimba di otto anni: ammazzata da "sposi pedofili"

Una bimba russa di soli otto anni è rimasta vittima di una tragica vicenda, in quanto è stata “stuprata e uccisa” da degli “sposi pedofili”. La piccola, di nome Vika Teplyakova, era scomparsa lunedì, ...

L'EDITORIALE. C'è tanta serietà da raccontare. E pure si preferisce il brutto (tanto atteso). Ma attenzione...

Come vengono raccontati quotidianamente: pescecani, ladri, truffatori, mafiosi, violenti, uccisori di donne, pedofili, etc. etc ... chiede spesso il perché continuo a scrivere, qui a Vivere Fermo, su ...

Una bimba russa di soli otto anni è rimasta vittima di una tragica vicenda, in quanto è stata “stuprata e uccisa” da degli “sposi pedofili”. La piccola, di nome Vika Teplyakova, era scomparsa lunedì, ...Come vengono raccontati quotidianamente: pescecani, ladri, truffatori, mafiosi, violenti, uccisori di donne, pedofili, etc. etc ... chiede spesso il perché continuo a scrivere, qui a Vivere Fermo, su ...