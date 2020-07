L’Estate che non ti aspetti. Analisi sul Meteo Aeronautica 30 giorni (Di lunedì 13 luglio 2020) Il bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare prospetta una linea di tendenza che ci sorprende abbastanza. Da quel che emerge dal bollettino, in una visione d’insieme, avremmo la possibilità che si manifesti una serie di periodi con temperature addirittura sotto la media tipica del periodo. Ciò dovrebbe succedere in quello che è il periodo di maggior calura della stagione estiva. In generale, però la temperatura dovrebbe mantenersi prossima a quelle che sono le medie tipiche stagionali. Quindi farà caldo, ma con temperature tutto sommato sopportabili se confrontate a quelle eccezionalmente elevate che si sono registrate gli scorsi anni. È inoltre degno di nota evidenziare che le precipitazioni dovrebbero essere inferiori alla ... Leggi su meteogiornale

NetflixIT : Maya Hawke è nata l’8 luglio del 1998, ma per noi sarà sempre la persona che ha reso meravigliosa l’estate del 1985… - MarcoMoriniTW : È arrivata l’estate e noi non potevamo che organizzare qualcosa a tema #WatermelonSugar ?? Inizia domani la… - Radio3tweet : Un tentativo di elaborare ciò che è successo e che sta ancora accadendo, di raccontare non solo la diagnosi ma, amb… - FrankcescoRossi : RT @CesareSacchetti: Ed ecco che sbuca l'andrologo che parla di 'picco di infezioni sessualmente trasmesse'. Non potevano dire che il Covid… - aletapparini : (ah, e Los Angeles e San Diego hanno annunciato che dopo l'estate apriranno le scuole solo con didattica a distanza… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Estate che Tempo di Elda Cortinovis Valle Sabbia News