Incontro Conte-Merkel, c'è l'accordo sul Recovery Fund: "Ma restano criticità"

Incontro Conte-Merkel, accordo Italia-Germania sul Recovery Fund Si è tenuto oggi nel castello di Maseberg, in Germania, l'Incontro bilaterale tra il premier italiano Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel: i due leader hanno parlato soprattutto del Recovery Fund e dell'accordo, che sembra ancora lontano tra i vari Paesi dell'Ue, che possa soddisfare tutte le parti in causa. Al termine dell'Incontro, Conte e Merkel hanno tenuto una conferenza stampa congiunta, nella quale la cancelliera ha espresso apprezzamento per "il grande sforzo compiuto dall'Italia durante la pandemia".

