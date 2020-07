In arrivo la nuova serie animata di Star Wars, The Bad Batch (Di lunedì 13 luglio 2020) Era nell’aria ed ora è ufficiale: Star Wars torna con una nuova serie animata chiamata The Bad Batch, che approderà su Disney+ nel 2021 Dopo la pioggia di critiche rivolte alla nuova trilogia conclusasi con L’ascesa di Skywalker, Disney tenta di ricucire il legame con i propri fan tornando alla carica con una nuova serie animata legata all’universo di Star Wars, ovvero The Bad Batch. Questo nuova serie originale sarà prodotta da LucasFilm e arriverà su Disney+ nel corso del 2021. Ma a cosa si riferisce il titolo? Continuate a leggere per scoprirlo! Star ... Leggi su tuttotek

zazoomnews : In arrivo la nuova serie animata di Star Wars The Bad Batch - #arrivo #nuova #serie #animata #Batch - tuttoteKit : In arrivo la nuova serie animata di Star Wars, The Bad Batch #DaveFiloni #DisneyPlus #Lucasfilm #StarWars… - defencvless : @louehtommo24911 non ce l’ho con te, ma per favore non fare queste domande. il coming out non è una cosa da prender… - piazzasalento : Gallipoli, in arrivo una nuova rotatoria: in città si rifà asfalto e segnaletica ?? - amantecnologia : COD MOBILE ITA: è stata svelata in anteprima la nuova skin leggendaria QQ9 (Melting Point) in arrivo nel titolo. An… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo nuova Nuova Fiat Panda 2020: foto, data di arrivo ed info della Sport Motori News Callejon, nuovi segnali per la permanenza a Napoli: c’è una possibilità per l’accordo!

Sono arrivati nel corso delle ultime ore due segnali importanti di apertura da parte di Gennaio Gattuso e Aurelio De Laurentiis: “Il presidente e il direttore sportivo sanno come la penso e cosa sta ...

Oracle se ne va a Milano, duro colpo per Cinisello

Cinisello Balsamo (Milano), 13 luglio 2020 - Oracle lascia Cinisello e trasloca il quartier generale a Milano, in zona Porta Nuova. La multinazionale dell’informatica porterà via da Cinisello, dove er ...

Sono arrivati nel corso delle ultime ore due segnali importanti di apertura da parte di Gennaio Gattuso e Aurelio De Laurentiis: “Il presidente e il direttore sportivo sanno come la penso e cosa sta ...Cinisello Balsamo (Milano), 13 luglio 2020 - Oracle lascia Cinisello e trasloca il quartier generale a Milano, in zona Porta Nuova. La multinazionale dell’informatica porterà via da Cinisello, dove er ...