Ghost of Tsushima in dei video leak che mostrano parte dell'incredibile gameplay (Di lunedì 13 luglio 2020) AGGIORNAMENTO delle ore 19:56: i video sono stati nuovamente rimossi dal forum. Non appena riusciremo a trovarne altri aggiorneremo il link.Dire che Ghost of Tsushima è un bellissimo gioco è chiaramente un eufemismo. Sucker Punch sta pubblicando uno dei mondi più realistici che sarà disponibile ai giocatori tra qualche giorno. Qualcuno tuttavia ha trasmesso in streaming alcuni frammenti del gioco ieri sera su Twitch, portando i fan a catturare alcuni video per mostrarli al mondo. Innegabilmente, il gameplay trapelato di Ghost of Tsushima ci dà un motivo in più per essere eccitati.I filmato trapelati in rete di Ghost of Tsushima e contenenti il gameplay sono ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #GhostOfTsushima dei video leak mostrano parte del gameplay. - Nextplayer_it : Ghost of Tsushima: ecco il trailer di lancio ufficiale - bigdarktiger : Ghost of Tsushima: Trailer di lancio Italiano PS4 - Console_Tribe : Ghost of Tsushima si mostra nel trailer di lancio - - tech_gamingit : A quanto pare un simpaticone pur di accalappiarsi follower su Twitch ha deciso di infischiarsene dell'EMBARGO di Gh… -