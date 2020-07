Genoa-Spal 2.0, i rossoblù tornano a sperare nella salvezza (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Genoa torna a vincere per la prima volta da marzo e batte per 2-0 una Spal sempre più ultima in fondo alla classifica della Serie A. Partita a senso unico a Marassi, dove il Grifone si porta in vantaggio al 24' grazie a Goran Pandev e trova il raddoppio al 54' con una punizione magistrale di Lasse Schone. Per gli ospiti nessun tiro in porta e l'unica buona notizia rappresentata da Letica, che neutralizza un rigore di Iago Falque al 37'.Risultati 32esima giornata: Lazio-Sassuolo 1-2, Brescia-Roma 0-3, Juventus-Atalanta 2-2, Genoa-Spal 2-0, Cagliari-Lecce (ore 19.30), Fiorentina-Verona (ore 19.30), Parma-Bologna (ore 19.30), Udinese-Sampdoria (ore 19.30), Napoli-Milan (ore 21.45), Lunedì 13 luglio: Inter-Torino (ore 21.45).Classifica: Juventus 76, Lazio 68, Atalanta 67, Inter 65, Rooma 54, Napoli 51, ... Leggi su ilfogliettone

VIDEO - Gol e sintesi partita Genoa-Spal 2-0 - gol di Pandev e Schone Dopo quattro mesi di astinenza il Genoa rompe il digiuno nella partita più importante. Genoa 2 Spal 0 e in attesa di buone notizie da Cagliari il Grifone respira toglendosi momentaneamente dalla zona ...

Dopo quattro mesi di astinenza il Genoa rompe il digiuno nella più importante. Genoa 2 Spal 0 e in attesa di buone notizie da Cagliari il Grifone respira toglendosi momentaneamente dalla zona ... Genoa-Spal 2-0 - le pagelle : finalmente Schone - Pandev la certezza Derby Samp-Genoa, il Comune chiede tifosi allo stadio e cambio di orario 10 luglio 2020 Genoa Spal diretta streaming 12 luglio 2020 12 luglio 2020 VIDEO - Gol e sintesi partita Genoa-Spal 2-0, gol di ...

Derby Samp-Genoa, il Comune chiede tifosi allo stadio e cambio di orario 10 luglio 2020 Genoa Spal diretta streaming 12 luglio 2020 12 luglio 2020 VIDEO - Gol e sintesi partita 2-0, gol di ... Serie A - Genoa-Spal - le pagelle : Pandev 7 - Petagna 5 Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - DiMarzio : Gol e fuoco dentro: #Pandev uomo salvezza del #Genoa, a 10 anni dal Triplete - Dalla_SerieA : Genoa-Spal 2-0, gol di Pandev e Schöne - - k_apolo_92 : Genoa 2 - 0 SPAL 2013 Cagilari 0 - 0 Lecce Parma 2 - 2 Bologna Fiorentina 1 - 1 Hellas Verona Udinese 1 - 3 Sampdor… -