Capello: “Juventus fortunata in campionato. Le avversarie sono andate a rilento” (Di lunedì 13 luglio 2020) Fabio Capello, ex mister e ct, ha parlato dei temi caldi del calcio nostrano ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport. Interessanti le sue parole sulla lotta scudetto e non solo, soprattutto in merito alla Juventus e la Champions League.Capello: "Juventus fortunata alla ripresa. Rivali sono andate a rilento"caption id="attachment 470103" align="alignnone" width="392" Capello (Getty Images)/caption"campionato dopo la ripartenza allenante in vista della Champions? Siamo ripartiti lentamente. Le prime partite non avevano un grande ritmo. Ora un po' meglio. Il grande caldo incide. Alcune squadre comunque giocano a ritmi elevati. Credo che in questo momento sia abbastanza allenante", ha esordito Capello sulla ripresa. "La ... Leggi su itasportpress

Capello : “Juventus stanca. Rigore CR7? Gli avrei fatto tirare il quarto” "La finale l'ho vista attentamente. La Juventus era stanca già contro il Milan". Questo il pensiero di Fabio Capello. L'ex tecnico ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 nel corso di Un giorno da Pecora per commentare la ripartenza del calcio ...

