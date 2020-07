Aiuti europei: Kurz, bene riforme annunciate in Italia, ma in passato sono fallite (Di lunedì 13 luglio 2020) Bisogna andare nella direzione del programma di riforme dell'Italia. Abbattimento della burocrazia, lotta all'evasione fiscale, sistemi economici competitivi", ha spiegato Kurz alla Fas sul programma di riforme di Conte Leggi su firenzepost

GliStessiChe : RT @Cri10872801: Quelli che fanno gli schizzinosi nei confronti degli aiuti europei, che si sentono umiliati come se l’Italia stesse chiede… - Cri10872801 : Quelli che fanno gli schizzinosi nei confronti degli aiuti europei, che si sentono umiliati come se l’Italia stesse… - SalSicilia : RT @DarkLadyMouse: Salvini si sceglie amici come Geert Wilders che ci tiene a ribadire che non vuole che ci si dia manco un cent di aiuti.… - brandobenifei : Il tema della tempestività di erogazione degli aiuti europei è centrale. Continueremo a batterci affinché arrivino… - EduHard11 : @agorarai @PCPadoan Prevedo ulteriori task force che indichino quali settori saranno beneficiari degli aiuti europei -