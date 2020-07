PES 2021, un semplice aggiornamento del 2020: le novità (Di domenica 12 luglio 2020) PES 2021 sarà un semplice aggiornamento dell’edizione 2020: le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore sul videogame di calcio sono confermate da Microsoft Store Negli scorsi giorni sono iniziate a trapelare delle info riguardanti la prossima edizione dell’ambito video game di calcio, PES. Spulciando nel database della Rating Board australiana, infatti, si parlava di PES 2021 … L'articolo PES 2021, un semplice aggiornamento del 2020: le novità proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Dalle pagine del Microsoft Store che per primo ha diffuso la pagina ufficiale del prodotto, arriva quella che potremmo definire una clamorosa notizia per il mondo dei videogiochi sportivi: PES 2021 ...È così, quindi, che Konami proporrà la nuova edizione di PES: mediante un aggiornamento di quello precedente. Ipotizzavamo che in PES 2021 le due squadre di Milano non avrebbero avuto la… Leggi ...