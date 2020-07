Di Canio sul rigore contro il Napoli “Questo non può essere mai rigore!” (Di lunedì 13 luglio 2020) A Sky si commenta la gara del Napoli contro il Milan e soprattuto il calcio di rigore considerato discutibile. Si analizza l’episodio ai microfoni di Sky Sport nel post partita, con Fabio Caressa che ha cosi commentato: “Non hanno mandato l’arbitro al Var, ma mai come questa volta avrebbero dovuto mandarlo. Il pallone andava verso l’indietro dopo il tocco del difensore, quindi uscivi dalla disponibilità dell’avversario”. Il fallo di Maksimovic su Bonaventura, come raccontato da Sky, non c’è o quantomeno il difensore tocca il pallone che cambia direzione, e successivamente il piede di Bonaventura. Ancora più netto Paolo Di Canio che non ha dubbi: “Questo non può essere mai ... Leggi su ilnapolista

Napoli-Milan è una sfida carica di fascino, piena di ricordi, belli e meno belli. Bellissimi i ricordi relativi agli ultimi due anni; il 3 maggio 2015 finì 3-0 con le marcature tutte nella ripresa e d ...

