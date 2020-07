Crisi convulsive in barca: paura per un bimbo di sei anni in mare (Di domenica 12 luglio 2020) Nella tarda mattinata di oggi, a seguito di chiamata di emergenza giunta tramite 118, la motovedetta CP 807 della Guardia Costiera di Ischia ha prestato soccorso ad un bambino di 6 anni, con presunte ... Leggi su napolitoday

Notiziedi_it : Crisi convulsive in barca: paura per un bimbo di sei anni in mare - cronachecampane : #Ischia, la Guardia Costiera salva bimbo di 6 anni colpito da crisi convulsive su una barca - NapoliToday : #Cronaca Crisi convulsive in barca: paura per un bimbo di sei anni in mare - HounsognOrsola : RT @PastoreFrance: Travaglio pare che comincia ad avere crisi apoplettiche convulsive. Sarà l'effetto del virus!? -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi convulsive Crisi convulsive in barca: paura per un bimbo di sei anni in mare NapoliToday Ischia, bambino di 6 anni ha convulsioni mentre è in barca: salvato dalla Guardia Costiera

Un bambino di sei anni in preda alle convulsioni mentre è in barca al largo di Ischia con la madre: arriva la Guardia Costiera e salva entrambi. Il piccolo è al Rizzoli di Lacco Ameno, ma le sue condi ...

Crisi convulsive in barca: paura per un bimbo di sei anni in mare

Nella tarda mattinata di oggi, a seguito di chiamata di emergenza giunta tramite 118, la motovedetta CP 807 della Guardia Costiera di Ischia ha prestato soccorso ad un bambino di 6 anni, con presunte ...

Un bambino di sei anni in preda alle convulsioni mentre è in barca al largo di Ischia con la madre: arriva la Guardia Costiera e salva entrambi. Il piccolo è al Rizzoli di Lacco Ameno, ma le sue condi ...Nella tarda mattinata di oggi, a seguito di chiamata di emergenza giunta tramite 118, la motovedetta CP 807 della Guardia Costiera di Ischia ha prestato soccorso ad un bambino di 6 anni, con presunte ...