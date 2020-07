Conte non rischia l'esonero ma l'Inter ha in mente un piano: i dettagli (Di domenica 12 luglio 2020) Il beffardo pareggio subito nel finale di gara contro l'Hellas Verona ha gettato nuove ombre sull'operato svolto da Antonio Conte, che nelle recenti dichiarazioni pubbliche ha manifestato un certo malContento verso alcune situazioni legate a squadra e società. L'Inter si trova attualmente al quarto posto in classifica, dietro a Juventus, Lazio e Atalanta. Un risultato deludente, considerate le enormi aspettative del club a inizio stagione. Per questo motivo il presidente Steven Zhang e... Leggi su 90min

AnnalisaChirico : Davvero il premier Conte pretende ‘pieni poteri’ fino a dicembre? Se vuole prorogare stato d’emergenza spieghi alle… - Corriere : Conte in Olanda, Wilders manifesta con un cartello: «Non un centesimo all’Italia» - fattoquotidiano : CASELLATI ATTACCA CONTE CON LE FAKE NEWS “La proroga allo stato d’emergenza andrà in Aula”, ma non è vero: il voto… - robinit66 : RT @anari56: Se Orban, votato dagli ungheresi tra l'altro, assume pieni poteri per superare l'emergenza non va bene ma se lo fa Conte,sen… - EnricoFedeRossi : RT @ferdinantripodi: #coronavirus, Matteo Bassetti contro #Conte: '#statodiemergenza ? Non siamo nel dramma, roba alla Tafazzi' -

Ultime Notizie dalla rete : Conte non Conte non vuole che restino i Benetton. Le autostrade allo Stato La Repubblica Migranti: sbarco a Roccella, casi positivi al Covid. Protesta sulla statale

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "I 28 migranti positivi al Covid-19 arrivati ieri a Roccella Jonica confermano gli enormi rischi connessi agli sbarchi di persone che arrivano da Paesi in cui l'epidemia è anco ...

Fase 3, Conte: virus sfida ancora insidiosa ma siamo attrezzati

“Non c’è mai stato un momento – ha sottolineato – in ... “Abbiamo fatti tanti test molecolari, sierologici – ha detto ancora Conte – abbiamo una maggiore conoscenza, anche più diffusa, c’è una cultura ...

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "I 28 migranti positivi al Covid-19 arrivati ieri a Roccella Jonica confermano gli enormi rischi connessi agli sbarchi di persone che arrivano da Paesi in cui l'epidemia è anco ...“Non c’è mai stato un momento – ha sottolineato – in ... “Abbiamo fatti tanti test molecolari, sierologici – ha detto ancora Conte – abbiamo una maggiore conoscenza, anche più diffusa, c’è una cultura ...