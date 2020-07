Ultimo pubblica uno scatto insieme alla mamma e fa il pieno di like tra i suoi fan (Di sabato 11 luglio 2020) La “mamy” è sempre la “mamy”, anche per i fan di Ultimo. Il cantante romano ha postato su Instagram una foto insieme a sua madre e ha fatto il pieno di like, tra cui quello del calciatore e amico Radja Nainggolan, e di commenti, compreso il cuore che gli ha dedicato Mara Venier. Lo scatto dei due è corredato da una semplice scritta: “Mamy”, appunto. A dimostrare ancora una volta quanto sia forte il legame tra Ultimo e la mamma, a cui è dedicata la canzone La stazione dei ricordi inserita nell’album Colpa delle Favole e scelta come brano conclusivo del concerto dello scorso 4 luglio all’Olimpico. Proprio in questi giorni Ultimo si prepara ad annunciare le nuove date del tour degli ... Leggi su ilfattoquotidiano

Reno Brandoni pubblica “L’ultimo viaggio di Billie” Reno Brandoni in libreria e online con “L’ultimo viaggio di Billie”, la straordinaria parabola umana e artistica di Billie Holiday In un momento in cui il mondo intero grida #blacklivesmatter e protesta per ...

in libreria e online con “L’ultimo di Billie”, la straordinaria parabola umana e artistica di Billie Holiday In un momento in cui il mondo intero grida #blacklivesmatter e protesta per ... Giovanna Abate e Sammy Hassan - dalle foto inedite pubblicate dal magazine di ‘Uomini e Donne’ all’ultimo (presunto) avvistamento della coppia! (Foto) E’ trascorso quasi un mese da quando Giovanna Abate ha scelto di uscire da Uomini e Donne insieme a Sammy Hassan , che in fondo l’aveva colpita fin dal primo sguardo. Nonostante i litigi che hanno caratterizzato il loro percorso, infatti, ...

E’ trascorso quasi un mese da quando ha scelto di uscire da Uomini e Donne insieme a , che in fondo l’aveva colpita fin dal primo sguardo. Nonostante i litigi che hanno caratterizzato il loro percorso, infatti, ... Low-Fi per VR trasuda uno stile cyberpunk da tutti i pori nell'ultimo trailer pubblicato L'ultimo trailer di Low-Fi è stato pubblicato nel corso dell'evento UploadVR Summer VR Showcase 2020 e mostra un gioco decisamente ispirato a uno stile cyberpunk. Il titolo dovrebbe arrivare entro il 2020 su PC e, a quanto pare, sarebbe in ...

cderegil : RT @Asiablog_it: La campagna di pulizia etnica contro i musulmani bosniaci, l'ultimo genocidio europeo, ha incluso massacri, campi di conce… - aishyte : @emiratesdagli @matteosalvinimi L’ultima frase è la summa del pensiero politico occidentale dell’ultimo secolo, o g… - chragochild : RT @Asiablog_it: La campagna di pulizia etnica contro i musulmani bosniaci, l'ultimo genocidio europeo, ha incluso massacri, campi di conce… - AllStarsLA : RT @Asiablog_it: La campagna di pulizia etnica contro i musulmani bosniaci, l'ultimo genocidio europeo, ha incluso massacri, campi di conce… - Andrea_Bontempo : RT @Asiablog_it: La campagna di pulizia etnica contro i musulmani bosniaci, l'ultimo genocidio europeo, ha incluso massacri, campi di conce… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo pubblica Ultimo pubblica uno scatto insieme alla mamma e fa il pieno di like tra i suoi fan Il Fatto Quotidiano 11 lug 2020

«Gli aiuti sono terminati, ora la tua carriera la fai da sola e dubito che riesca. Prendi tutti i vestiti, cappotti compresi, e spediscili. Non mi faccio restituire i soldi perché sei una pezzente. Al ...

Coronavirus, ultime notizie: paura nel Modenese, sette casi di contagio in una ditta di carni

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 11 luglio. Aumentano i nuovi casi da Coronavirus in Italia: 276 contagi e 12 decessi registrati nell’ultimo bollettino.

«Gli aiuti sono terminati, ora la tua carriera la fai da sola e dubito che riesca. Prendi tutti i vestiti, cappotti compresi, e spediscili. Non mi faccio restituire i soldi perché sei una pezzente. Al ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 11 luglio. Aumentano i nuovi casi da Coronavirus in Italia: 276 contagi e 12 decessi registrati nell’ultimo bollettino.