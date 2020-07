Lecce, l’ex Jeda:” Lecce salvati e batti ancora Andrea Masiello”. (Di sabato 11 luglio 2020) L’ex attaccante brasiliano del Lecce e del Cagliari Jeda ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui espone il suo parere in merito al campionato della formazione di Liverani e, alla sua esperienza all’ombra del Barocco. Ecco le sue dichiarazioni:” Sicuramente Cagliari-Lecce voglio vederla, in quanto ci sono due allenatori che fanno giocare bene le proprie squadre. Il Cagliari ha un organico diverso, costruito anche per fare un qualcosa in più rispetto a quello che ha fatto in questo campionato. Il Lecce, invece, sta facendo un campionato in line con le aspettative di inizio stagione, sinceramente non capisco alcune polemiche dei tifosi”. Jeda prosegue:”Dopo la Lazio, ho sentito le ... Leggi su news.superscommesse

Calcio_Casteddu : Verso #CagliariLecce: l'esercito degli ex contro i rossoblù - Calcio Casteddu - vivere_sardegna : Verso Cagliari-Lecce: l’esercito degli ex contro i rossoblù - IoNascoQui : Corsa scudetto finita dopo il doppio ko con Milan e Lecce? L’ex Zauri dice la sua - LecceCalcio : L’ex Di Carlo: “Serie A anomala. Guardate #Lecce-#Lazio, può davvero succedere di tutto” - - Borderline_24 : Lecce, condannato a dieci anni l'ex pm di #Trani, #Savasta -