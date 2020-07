Copia di Super Mario Bros venduta ad un prezzo folle, è record (Di sabato 11 luglio 2020) Una Copia sigillata di Super Mario Bros. per il Nintendo è stata appena venduta per 114.000 dollari (100.000 euro), battendo così il record mondiale per la vendita di un singolo gioco. Chris Kohler di Kotaku ha twittato la notizia riguardo questa Copia di Super Mario Bros. venduta su Heritage Auctions, che potete vedere nell’immagine. Questa Copia di Super Mario Bros., che è stato rilasciato nel 1985 come titolo di lancio per il NES, presenta una “copertura” di cartone, che “venivano originariamente utilizzate negli Stati Uniti per testare le copie di mercato dei giochi in scatola, ... Leggi su nonsolo.tv

Super Mario Bros : una rara copia sigillata del gioco per NES venduta a 114.000 dollari Bet the owners of the $100,000 one, which is an earlier printing, feel great today. pic.twitter.com/lVdcla8d19 " Chris Kohler, @kobunheat, July 10, 2020 Stando alla descrizione di Heritage Auction, ...

Bet the owners of the $100,000 one, which is an earlier printing, feel great today. pic.twitter.com/lVdcla8d19 " Chris Kohler, @kobunheat, July 10, 2020 Stando alla descrizione di Heritage Auction, ... Super Mario Bros. - una copia per Nintendo venduta all’asta : è nuovo record La vendita all’asta di una copia intatta di Super Mario Bros. ha battuto il precedente record di vendita per un videogioco. Super Mario Bros. è considerato uno dei videogiochi più popolari di tutti i tempi. Sviluppato nel 1985 ...

Nextplayer_it : Super Mario Bros. - Venduta una copia rara per 114 000 dollari !!! - JustNerd_IT : Super Mario Bros: una rara copia sigillata del gioco per #Nes venduta a 114.000 dollari - Leggi l'articolo completo… - GamingTalker : Super Mario Bros, una copia sigillata da 114 mila dollari è il gioco più costoso venduto sul mercato di sempre… - dyoongust : ARMY ITALIAN*!!! Stanno cercando di far salire Moon al primo posto su iTunes, per ora è al secondo posto, ma manca… - Asgard_Hydra : Super Mario Bros su NES: una vecchia copia diventa il gioco più costoso di sempre -