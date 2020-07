Salvini “arruola” Berlinguer, rivolta di Pd e Leu (Di venerdì 10 luglio 2020) Forse Matteo Salvini si è ricordato di quando Massimo D'Alema parlava della Lega come di una "costola della sinistra", o magari sarà stato un flashback del suo passato tra i "comunisti padani", ma di sicuro al Pd non hanno gradito l'uscita del "Capitano" su Enrico Berlinguer. Parlando in tv della nuova sede della Lega in via delle Botteghe oscure - di fronte allo storico palazzo del Pci - l'ex ministro maramaldeggia e scatena l'ira dei democratici, compresi quelli che non hanno mai militato nel partito di Berlinguer: "I valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer, adesso sono stati raccolti dalla Lega", ha osato ad un certo punto. Troppo, per gli eredi di quella storia, ma - appunto - anche per chi nel Pd viene da altri percorsi.Qualche storico dirigente ex comunista, interpellato al ... Leggi su ilfogliettone

