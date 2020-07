Champions League: il sorteggio dei quarti e delle semifinali in diretta TV. A seguire, l’Europa League (Di venerdì 10 luglio 2020) Sorteggi Champion League Stabilito come, quando, e dove si gioca la Final Eight di Champions League 2019/2020, manca il tabellone, che stabilirà il percorso delle due squadre che andranno a contendersi in finale il titolo di Campioni d’Europa. Questa mattina, presso l’Uefa Head Quarter di Nyon, in Svizzera, gli attesi sorteggi dei quarti e delle semifinali. Champions League 2019/20: sorteggi in diretta TV La ‘cerimonia’ è prevista a partire dalle 12.00, con diretta televisiva su SkySport Football e SkySport24. Conduce Leo Di Bello; in studio Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Riccardo Trevisani. In chiaro, ... Leggi su davidemaggio

SkySport : ULTIM'ORA UEFA CHAMPIONS LEAGUE, confermate sedi ottavi di finale Juventus-Lione all'Allianz, Barcellona-Napoli al… - Gazzetta_it : Il rigore perfetto: #Champions 2003, Milan in trionfo con la freddezza di #Shevchenko - DiMarzio : #ChampionsLeague, gli ottavi si giocheranno negli stadi delle squadre in casa - GhostJR_ : THIS Così si tifa #Napoli, che è tutto sto fermento? E' il Barcellona che sta aspettando i sorteggi, noi dobbiamo p… - mario_cama : RT @SkySport: ?? Sorteggi Champions League ? Alle 12:00 ?? Su Sky Sport Football e Sky Sport 24 ?? In live streaming sul sito di Sky Sport ? #… -