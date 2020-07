Amazon dichiara guerra a TikTok, la decisione è clamorosa (Di venerdì 10 luglio 2020) Amazon dichiara guerra a TikTok e di fattio impedisce ai suoi dipendenti di scaricare la famosa App cinese. I motivi della decisione Amazon scende in campo e dichiara guerra a TikTok. Oggi con una comunicazione ufficiale a tutti i dipendenti è stato chiesto loro di cancellare l’app dai cellulari. In particolare dovranno farlo, con effetto … L'articolo Amazon dichiara guerra a TikTok, la decisione è clamorosa proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Amazon si scaglia contro TikTok. Il colosso fondato da Jeff Bezos ha chiesto ai dipendenti di cancellare dagli dagli smartphone l'app cinese. Una decisione in linea con quanto già dichiarato dalle ist ...