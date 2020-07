Uts 2020: Holger Rune sostituirà Matteo Berrettini per l’ultimo turno di round-robin (Di giovedì 9 luglio 2020) Holger Rune sostituirà Matteo Berrettini per l’ultimo turno di round-robin, per quanto concerne l”Ultimate Tennis Showdown 2020′, evento d’esibizione organizzato da Patrick Mouratoglou. Il talento danese tenterà di non far rimpiangere l’assenza della stella italiana, seppur non esattamente un’operazione facile per il recente rendimento del classe ’96 romano, palesando tutte le potenzialità che lo hanno portato alla conquista di uno Slam juniores. Berrettini sarà difatti impegnato a confrontarsi con altri avversari di caratura internazionale, nel corso del ‘Thiem’s 7’ in Austria, e riprenderà il proprio posto in gara a partire da domenica 12 ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Uts 2020 Uts 2020: Holger Rune sostituirà Matteo Berrettini per l'ultimo turno di round-robin Sportface.it Thiem’s 7: in campo oggi anche Berrettini contro Novak

Si comincia con Andrey Rublev e Jan-Lennard Struff, che scenderanno in campo alle 13. Il giovane russo, che già quest’anno aveva alzato due trofei, ha vinto anche tutte e tre le partite giocate all’Ad ...

Tennis, UTS 2020: Matteo Berrettini è in semifinale. Vittorie al sudden death per Tsitsipas e Gasquet

Matteo Berrettini giocherà le semifinali dell’Ultimate Tennis Showdown 2020, il torneo ad esibizione organizzato da Patrick Mouratoglou nella sua accademia a Nizza. Il tennista romano ha sconfitto ogg ...

