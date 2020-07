Spal-Udinese 0-3, scatto salvezza dei friulani (Di giovedì 9 luglio 2020) Al “Paolo Mazza”, Spal-Udinese termina con la netta vittoria dei friulani: De Paul e Lasagna danno respiro ai bianconeri, ferraresi con un piede in Serie B Al “Paolo Mazza”, Spal-Udinese termina con un netto 0-3 a favore dei ragazzi di Gotti. Una vittoria importante per i friulani, che possono prendere un po’ di respiro in ottica salvezza. I bianconeri hanno ripreso al meglio vincendo partite importante nella Serie A post lockdown. I ferraresi sono ormai con un piede in Serie B e soltanto un miracolo può evitare una quasi certa retrocessione. La cronaca di Spal-Udinese L’Udinese parte bene e costringe i padroni di casa a giocare con un baricentro molto basso. Al 18′ ... Leggi su zon

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Udinese_1896 : #SpalUdinese 0-1 19' - RRRRROOOOODRIIIGOOOO DEEEE PAAAAUUULLLL!!! La sblocca l'Udinese! La difesa della Spal rinvi… - lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - oscarvalle1984 : RT @SandroSca: Dopo il 2° cambio di fila (vs Milan) Cristiano Ronaldo in A: Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? ??? Roma ? Pa… - ItalianSerieA : RT @Udinese_1896: #Nuytinck: 'Avevamo bisogno di questi punti' Il centrale difensivo bianconero ha commentato la vittoria ottenuta contro… -