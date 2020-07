Naughty Dog e PS5: lo studio di The Last of Us Parte II assume per un nuovo gioco single player (Di giovedì 9 luglio 2020) Dopo aver distribuito The Last of Us Part 2, Naughty Dog si sta prendendo una pausa prima di passare al suo prossimo progetto. Qualunque cosa sia si tratterà di un titolo per PS5. Sembra, infatti, che lo studio si stia rafforzando per l'avvento della next-gen.Naughty Dog ha recentemente pubblicato alcuni nuovi annunci di lavoro (individuati da GamesRadar) e suggeriscono che lo sviluppatore è almeno nelle fasi iniziali dello sviluppo next-gen. E' stato individuato un annuncio per la posizione di Tools Programmer, per quella di Level / Environment Designer, che rende chiaro che il progetto sarà per single player e poi il team cerca un Melee / Gameplay Animator. "Siamo alla ricerca di animatori di talento che ci aiutino a creare un gameplay avvincente per i nostri ... Leggi su eurogamer

