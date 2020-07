Maria De Filippi corteggiata in casa Mediaset: Maurizio trema, nozze d’argento saltate? (Di giovedì 9 luglio 2020) Maria De Filippi corteggiata da Alfonso Signorini A quanto pare anche Maria De Filippi sembra essere sotto lo scacco di un corteggiamento serrato da alcune settimane. C’è un uomo misterioso che è comparso nella sua vita e non le da tregua, aspettando il si. Vicina alle nozze d’argento, la conduttrice Mediaset si è detta strafelice accanto a Maurizio Costanzo ma qualcuno non sembra lasciarla in pace, mettendo il suo matrimonio a ‘rischio’. Secondo i rumors sarebbe proprio il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini che vorrebbe nel cast Maria De Filippi. Da un lato c’è chi la vorrebbe come concorrente, dall’altro invece chi la vede di più ... Leggi su kontrokultura

