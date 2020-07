L’Oms avverte: “Pandemia accelera, in 6 settimane casi raddoppiati” (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – La pandemia del nuovo coronavirus “sta ancora accelerando” e in molti Paesi non è sotto controllo: lo ha detto oggi il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di una conferenza stampa organizzata a Ginevra, nella sede dell’Oms, con cadenza settimanale.IN 6 SETTIMANE CASI RADDOPPIATI Leggi su dire

