Lecce, Tachtsidis è una furia contro i tifosi: “mi avete rotto il cazzo, non sapete neppure di che colore è il pallone” (Di giovedì 9 luglio 2020) Durissimo attacco di Panagiotis Tachtsidis nei confronti dei tifosi del Lecce, che lo hanno bersagliato di critiche anche dopo la vittoria ottenuta contro la Lazio, saltata dal greco per squalifica. Arrivato al limite, il centrocampista di Liverani non ha resistito e ha postato una storia durissima per attaccare i suoi detrattori: “mi avete rotto il cazzoooo! Voi che criticate non sapete neanche di che colore è il pallone e parlate pure. L’unica cosa di cui mi frega è il gruppo. Allora cominciate a stare un po’ zitti. Passione per il gruppo, passione per la vittoria“.L'articolo Lecce, Tachtsidis è una furia contro i ... Leggi su sportfair

