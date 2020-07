Ata”t”anta, una macchina da gol: quest’anno in rete contro tutte le squadre di Serie A [I NUMERI] (Di giovedì 9 luglio 2020) Uno schiacciasassi. Una squadra eccezionale e sicuramente quella più in forma dopo il lockdown. Stiamo parlando dell’Atalanta, momento magico per i nerazzurri che sono rientrati clamorosamente in corsa per la vittoria dello scudetto, anche per la Champions League si può pensare in grande. I calciatori si conoscono ormai a meraviglia e l’Atalanta gioca, per distacco, il miglior calcio del campionato di Serie A. Si tratta di una squadra completa in ogni reparto, Gasperini è riuscito a tirare fuori il massimo da ogni giocatore. Ha blindato la porta con Gollini, in difesa si lavora molto bene di squadra con Toloi che è in un grande periodo di forma, gli esterni sono devastanti (soprattutto Gosens), qualità e quantità a centrocampo. Poi gli attaccanti, di primissimo livello: da Ilicic a Gomez, da Zapata a Muriel. Il ... Leggi su calcioweb.eu

