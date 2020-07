Atalanta Sampdoria: Gomez ha scombinato i piani di Ranieri (Di giovedì 9 luglio 2020) L’Atalanta ha conquistato la nona vittoria consecutiva contro la Sampdoria grazie ad un grandissimo Gomez L’Atalanta, la squadra più in forma in Serie A, ha sofferto più del dovuto contro la Sampdoria, sbloccando il match solo nel secondo tempo. Il piano gara di Ranieri ha funzionato bene. I blucerchiati non hanno solo limitato parecchio la pericolosità avversaria nell’arco del primo tempo, ma hanno anche creato i presupposti per creare diverse opportunità. Il piano gara di Ranieri Con Gabbiadini prima punta nel 4-5-1, le intenzioni della Sampdoria erano chiare. Si voleva sfruttare il lavoro spalle alla porta dell’attaccante per portare fuori posizione Caldara, con le mezzali che dovevano aggredire gli ... Leggi su calcionews24

SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Roma 2-1 Parma, Atalanta 2-0 Sampdoria, Bologna 1-2 Sassuolo, Torino 3-1 Brescia #SSFootball - Agenzia_Ansa : #Calcio #SerieA L'Atalanta sa solo vincere, con la Samp suona la 9/a. Lazio a due punti Risultati:… - Gazzetta_it : #SerieA La #Sampdoria regge 75’ poi si scatenano #Toloi e #Muriel. #Atalanta, sorpasso all’Inter #AtalantaSamp… - i_m_ham : RT @BianconeriZone: ?How many points will be get out of our remaining fixtures? Juve vs Atalanta Sassuolo vs Juve Juve vs Lazio Udinese vs… - debatedeportiv5 : RT @Elcuadernodetu1: Ayer #SerieA????? | Jornada 31 Fiorentina 0-0 Cagliari Genoa 1-2 Napoli Bologna 1-2 Sassuolo Torino 3-1 Brescia Ata… -