Helen Mirren smacchia la giacca ad Ajeje Brazov. Il comico Aldo Baglio protagonista di un simpatico siparietto con l’attrice inglese (Di martedì 7 luglio 2020) Cosa hanno in comune Helen Mirren con Aldo Baglio? Da ieri un piccolo e simpatico imprevisto durante un evento di gala. Aldo, Giovanni e Giacomo hanno ricevuto il Premio Flaiano alla carriera e, dopo aver ritirato il riconoscimento hanno festeggiato con altri attori. La giacca di Aldo si macchia di vino… ma niente paura, in suo soccorso arriva niente meno che Helen Mirren. In men che non si dica l’attrice britannica smacchia il comico. L'articolo Helen Mirren smacchia la giacca ad Ajeje Brazov. Il comico Aldo Baglio protagonista di un simpatico siparietto con l’attrice inglese proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

