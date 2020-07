Halo 3 per PC ha una data di uscita (Di martedì 7 luglio 2020) Halo 3 uscirà su PC il 14 luglio come parte della The Master Chief Collection. I giocatori PC potranno acquistare Halo 3 su Microsoft Store o tramite Steam e sarà disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass per PC. Halo 3 si affiancherà a Halo: Combat Evolved, Halo 2 e Halo: Reach su PC, con 343 Industries che promette di lanciare Halo 3: ODST e Halo 4 in seguito.Sviluppato originariamente da Bungie, Halo 3 è il capitolo finale della trilogia originale di Halo. Il multiplayer di Halo 3 era una parte molto popolare del gioco, soprattutto grazie alle mappe personalizzabili.Leggi altro... Leggi su eurogamer

