Coppa Canottieri: domani al via 56esima edizione, in ricordo di Morricone (Di martedì 7 luglio 2020) Roma – Prendera’ il via domani con la bandiera del circolo a mezz’asta e le note di ‘C’era una volta in America’, in omaggio al socio onorario e maestro Ennio Morricone, scomparso ieri, la 56esima edizione della Coppa dei Canottieri di calcio a 5. Si tratta di uno dei primi tornei a ripartire dopo il locdkdown e soprattutto dopo l’atteso via libera della Regione Lazio alle attivita’ di contatto. Venti squadre (categorie Assoluti, Over 40, Over 50, Over 60) e cinque circoli storici di Roma in gara (CC Lazio, Reale CC Tevere Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur, Circolo Tennis Eur) si daranno battaglia a partire dalle 19 di domani fino al prossimo 24 luglio. Nel rispetto delle direttive governative, il torneo piu’ antico d’Europa si svolgera’ a porte chiuse: si’ al saluto in campo con il gomito, ... Leggi su romadailynews

Kameel38408204 : RT @Euro_comunica: Conferenza stampa di presentazione della 56° Coppa Canottieri Zeus Energy Group #coppadeicanottieri #coni @CanottieriRom… - Euro_comunica : Conferenza stampa di presentazione della 56° Coppa Canottieri Zeus Energy Group #coppadeicanottieri #coni… - RomAmor18831758 : @guglielmotim Fonseca farebbe fatica ad allenare alla coppa canottieri.. - cclazio : Coppa dei Canottieri 2020: si parte mercoledì 8 luglio - SSLazioOrg : RT @cclazio: Con il protrarsi dello stop al calcetto deciso dal Comitato tecnico-scientifico la Coppa dei Canottieri di calcio a 5 non andr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Canottieri Coppa Canottieri: domani al via 56esima edizione, in ricordo di Morricone RomaDailyNews La Coppa Borgonovo a Giughello medico-icona della lotta al Covid

Alberto Giughello è il vincitore della Coppa Borgonovo 2020. L’annuncio a sorpresa e la consegna della Coppa ieri sera alla Canottieri Lario. Il comitato promotore della Coppa ha deciso di non conside ...

Coppa Borgonovo Lunedì l’appuntamento

Lunedì sera sarà consegnato il premio Borgonovo, cioè il riconoscimento al miglior azzurro della stagione, decretato dai voti assegnati dai tifosi e raccolti partita dopo partita. Una stagione che si ...

Alberto Giughello è il vincitore della Coppa Borgonovo 2020. L’annuncio a sorpresa e la consegna della Coppa ieri sera alla Canottieri Lario. Il comitato promotore della Coppa ha deciso di non conside ...Lunedì sera sarà consegnato il premio Borgonovo, cioè il riconoscimento al miglior azzurro della stagione, decretato dai voti assegnati dai tifosi e raccolti partita dopo partita. Una stagione che si ...