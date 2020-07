Cagni: "Mertens è insostituibile! Osimhen? Può avere vantaggi con Dries..." (Di martedì 7 luglio 2020) L'allenatore Gigi Cagni ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte, soffermandosi ovviamente sul Napoli di Gattuso: “Mertens è insostituibile, su questo non ho dubbi. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Cagni: 'Mertens insostituibile, Osimhen può crescere al suo fianco, Gattuso già programma per la prossima stagione' - juve_magazine : RT @calciomercato_m: IL COMMENTO - Cagni: 'Mertens insostituibile, Osimhen può crescere al suo fianco, Gattuso già programma per la prossim… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: IL COMMENTO - Cagni: 'Mertens insostituibile, Osimhen può crescere al suo fianco, Gattuso già programma per la prossim… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: IL COMMENTO - Cagni: 'Mertens insostituibile, Osimhen può crescere al suo fianco, Gattuso già programma per la prossim… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: IL COMMENTO - Cagni: 'Mertens insostituibile, Osimhen può crescere al suo fianco, Gattuso già programma per la prossim… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagni Mertens Cagni: "Mertens insostituibile, Osimhen può crescere al suo fianco" il mio napoli Cagni: "Mertens è insostituibile! Osimhen? Può avere vantaggi con Dries..."

L'allenatore Gigi Cagni ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte, soffermandosi ovviamente sul Napoli di Gattuso: “Mertens è insostituibile, su questo non ho dubbi. Un attaccante ...

IL COMMENTO - Cagni: "Mertens insostituibile, Osimhen può crescere al suo fianco, Gattuso già programma per la prossima stagione"

L'allenatore Gigi Cagni parla a Marte Sport Live su Radio Marte: “Mertens è insostituibile, su questo non ho dubbi. Un attaccante giovane come Osimhen può avere solo vantaggi con Dries. Gattuso ha un ...

L'allenatore Gigi Cagni ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte, soffermandosi ovviamente sul Napoli di Gattuso: “Mertens è insostituibile, su questo non ho dubbi. Un attaccante ...L'allenatore Gigi Cagni parla a Marte Sport Live su Radio Marte: “Mertens è insostituibile, su questo non ho dubbi. Un attaccante giovane come Osimhen può avere solo vantaggi con Dries. Gattuso ha un ...