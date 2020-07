(Di martedì 7 luglio 2020) Non è un segreto per tutti noi appassionati di esports che le skin di CSGO valgano ogni centesimo speso e che ultimamente stiano raggiungendo prezzi da capogiro, ma oggi si è toccato veramente il punto più alto della storia. Una skin è stata venduta per la somma di 100 mila dollari americani, avete letto bene! Si tratta della transazione più alta nella storia del gioco. La skin che ha raggiunto questa cifra è stata la StatTrak M4A4 Howl con 4 iBUYPOWER Katowice 2014 stickers ed è stata pagata da un giocatore e collezionista cinese a cui sicuramente non deve mancare il denaro. Per fare un confronto il prezzo per un Factory New nella versione StatTRak di un M4A4 Howl senza IBP stickers è di 5180 dollari americani, che sembrano nulla in confronto con la cifra pagata. E’ vero che la skin acquistata sia una delle più rare ... Leggi su esports247

