La moglie di Ribery sotto shock dopo il furto: “l’essere umano è triste. E se fossimo stati in casa?” (Di lunedì 6 luglio 2020) Amara sorpresa per Frank Ribery al ritorno dalla trasferta di Parma. Il calciatore francese ha subito un furto, ritrovando la casa letteralmente sottosopra e diversi oggetti di grande valore economico portati via. Ribery si è detto addirittura insicuro della sua permanenza a Firenze, desideroso di mettere la sicurezza della propria famiglia al primo posto. La moglie Wahiba, attraverso i social, è apparsa sotto shock: “il mio cuore non batte per il materiale, anche se certe cose rubate avevano un valore sentimentale, molto più che finanziario. Non abbiamo mai subito una violazione, ma questa volta è avvenuto. Quando si arriva fino a rovistare il cassetto della biancheria intima non parlo più di furto ma di violazione della nostra intimità. Se sapeste quanto io ami Firenze, questa città che ci ha accolti così ... Leggi su sportfair

tuttosport : #Ribery, anche la moglie sotto choc: duro attacco sui social FOTO ?? ?? - sscalcionapoli1 : Duro sfogo della moglie di Ribery dopo il furto subito - roma_magazine : RT @calciomercato_m: IL CASO - Duro sfogo della moglie di Ribery dopo il furto subito - calciomercato_m : IL CASO - Duro sfogo della moglie di Ribery dopo il furto subito - apetrazzuolo : IL CASO - Duro sfogo della moglie di Ribery dopo il furto subito -