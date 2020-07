La Lega cita i sondaggi solo quando sono positivi per loro (Di lunedì 6 luglio 2020) Qualche settimana fa, quando i dati sulla popolarità davano Giuseppe Conte in testa alla graduatoria sondaggistica dell’apprezzamento degli elettori, Matteo Salvini diceva che si trattava di notizie che lasciano il tempo che trovano. Lo stesso discorso lo ha fatto rispondendo alle domande di qualche cronista che gli ha fatto notare come la Lega abbia perso molti consensi (pur rimanendo il primo partito, per intenzioni elettorali) in Italia. Oggi, però, quello scaltro dato dei sondaggi – che vedono in testa, tra i governatori Zaia, Fedriga e Tesei – viene evidenziato come una verità assoluta. I sondaggi Lega sono buoni solo quando le notizie (per loro) sono positive. LEGGI ANCHE > Salvini dice che tutela i minori (e se la prende con il Viminale) I dati sono stati pubblicati questa mattina da Il Sole 24 ore. Tra i presidenti di Regione spiccano ... Leggi su giornalettismo

