Ennio Morricone è morto, aveva 91 anni: addio al grande compositore, fatale una caduta (Di lunedì 6 luglio 2020) È morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta il premio Oscar Ennio Morricone, l'artista che ha fatto brillare l'Italia nel mondo. Il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema si è spento a 91 anni. Da "Per un pugno di dollari" a "C'era una volta in America", da "Nuovo cinema Paradiso" a "Malena". Un genio eclettico, un talento fuori dal comune: tutto diventata musica per lui anche i suoni ambientali. Non esisteva per Morricone una grande colonna sonora senza un film importante alle spalle. Umile, quanto appassionato, amava ciò che faceva e dedicava tutto se stesso alla musica. Non gli interessavano le luci della ribalta, voleva solo arrivare al cuore del pubblico.

