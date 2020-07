Antonio Decaro, chi è il sindaco più popolare d’Italia? (Di lunedì 6 luglio 2020) Antonio Decaro, primo cittadino di Bari e presidente dell’ANCI, è il sindaco più popolare d’Italia. Seguito da Cateno de Luca, Marco Bucci e Giorgio Gori Antonio Decaro, sindaco di Bari, secondo quanto emerge dalla Governance Poll 2020, è il sindaco più popolare d’Italia. Nella classifica stilata il primo cittadino, nonché presidente dell’ANCI, è seguito dal sindaco di Messina Cateno De Luca, e dai sindaci di Genova, Marco Bucci, e di Bergamo, Giorgio Gori. Antonio Decaro è stato riconfermato sindaco del capoluogo pugliese nel 2019 con oltre 114 mila voti, pari al 66% delle preferenze. Ad oggi secondo gli analisti di Noto Sondaggi, se i cittadini baresi fossero chiamati alle urne, il primo cittadino otterrebbe il 70% dei voti. L’alto grado di consenso verso il sindaco del capoluogo pugliese dipende dalla ... Leggi su zon

Il primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli risulta il 15esimo sindaco più amato in base alla graduatoria pubblicata dal Sole 24 Ore sui sindaci delle città capoluogo. In Campania è il primo in cla ...Come cambia il gradimento degli amministratori locali? C'è un "effetto coronavirus" nel consenso, in attesa delle Elezioni Regionali? “Il Sole 24 Ore” pubblica oggi i risultati di un sondaggio dell'is ...