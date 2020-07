Roma, Fonseca in bilico? Il Napoli potrebbe già essere decisivo! E intanto Pallotta si espone (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo l’ultima gara giocata in casa dalla Roma e persa per 0-2 contro l’Udinese, il rapporto tra Paulo Fonseca ed il club giallorosso si sta pian piano sgretolando. Il 2020 ha fatto male alla Roma che, delle 9 sconfitte totali in questa stagione, 7 sono arrivate nell'anno nuovo. La squadra di Fonseca giocherà domani al San Paolo contro il Napoli, ma visto l’andamento delle ultime gare, si prospetta un’altra figuaraccia. intanto Pallotta smentisce le voci sull’esonero del mister portoghese:... Leggi su 90min

