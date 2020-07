Serie B 2019/2020: il Crotone batte i campioni del Benevento (Di venerdì 3 luglio 2020) Va in archivio la trentaduesima giornata di Serie B con il Crotone che batte i campioni del Benevento e si stacca dal Cittadella per un secondo posto in solitaria. Gli uomini di Inzaghi, già sicuri della promozione in A da qualche giorno, incassano un 3-0 che vale la seconda sconfitta stagionale a distanza di otto mesi dall’unico stop rimediato a Pescara: la tripletta di Simy permette ai calabresi di portarsi a quota 55, a +3 sulle inseguitrici. Alle spalle del Crotone, appaiato al Cittadella c’è il Pordenone che risponde presente con il colpo esterno per 2-1 a Perugia: botta e risposta in apertura con le reti di Mazzocco e Falzerano, poi i ramarri tornano avanti con Ciurria. Tre punti d’oro per il Frosinone allenato da Nesta nello scontro diretto contro lo Spezia: i ciociari ritrovano il sorriso grazie al 2-1 firmato da Paganini e scavalcano gli ... Leggi su sportface

