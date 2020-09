Call of Duty Modern Warfare e Warzone, update della Playlist 24/06/2020 (Di mercoledì 24 giugno 2020) Infinity Ward ha annunciato aggiornamenti di Playlist per Call of Duty Modern Warfare e Warzone per il 24 giugno 2020 e per tutte e tre le piattaforme. Gli aggiornamenti sicuramente porteranno nuove aggiunte e ri-proporranno alcune vecchie modalità di gioco. I cambiamenti in arrivo sia per Modern Warfare che per Warzone sono una molto apprezzatti dalla community. La Playlist porta un totale di 7 aggiornamenti. Date un’occhiata alla lista qui sotto. Today’s Playlist update for #ModernWarfare and #Warzone are now live across ... Leggi su manaskill

