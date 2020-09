Project Athia il nuovo action game di square enix solo per ps5? (Di venerdì 12 giugno 2020) Tra i titoli ieri sera pubblicati da sony al reveal di ps5 , di sicuro tra le nuove IP che hanno destato la nostra attenzione spicca “Project Athia” : titolo di stampo action sviluppato da square enix. Project Athia un’esclusiva non solo ps5 Non vogliamo, però, che venga recepito come esclusiva sony, poiché come la foto ci dimostra, si tratta di un esclusiva temporale console (vedi ffvii remake che arriverà su pc ad aprile 2021) ciò quindi ci spinge e farvi notare, seppur non a conoscenza di che genere di esclusività si tratti, che potremo godere del titolo sviluppato dai ragazzi di square non solo su ... Leggi su manaskill

