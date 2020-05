Salvini replica a De Luca no: Non pensi ai miei occhiali ma a riaprire gli ospedali (Di sabato 9 maggio 2020) “Penso che i cittadini della Campania si aspettino dal loro governatore azioni concrete per sistemare gli ospedali aperti e riaprire quelli chiusi, visto che anche l’anno scorso decine di migliaia di campani hanno dovuto spostarsi in altre Regioni per visite, esami ed operazioni. Se invece De Luca preferisce polemizzare sul colore dei miei occhiali confesso che, come milioni di italiani, ho problemi di vista e sono presbite. Per De Luca e’ un problema?”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo le dichiarazioni di Vincenzo De Luca. L'articolo Salvini replica a De Luca no: Non pensi ai miei occhiali ma a riaprire gli ospedali proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro De Luca replica a Salvini – I concetti semplici non sono alla sua portata

Guccini reinterpreta Bella Ciao : “C’erano Salvini e Berlusconi coi i fasci della Meloni. Partigiano - portali via”. Lei replica : “Ci vuole a testa in giù?”

L’Oms sbugiarda i detrattori della Lombardia sulle case di cura. E Salvini replica ai Cinquestelle (Di sabato 9 maggio 2020) “Penso che i cittadini della Campania si aspettino dal loro governatore azioni concrete per sistemare gliaperti equelli chiusi, visto che anche l’anno scorso decine di migliaia di campani hanno dovuto spostarsi in altre Regioni per visite, esami ed operazioni. Se invece Depreferisce polemizzare sul colore deiconfesso che, come milioni di italiani, ho problemi di vista e sono presbite. Per Dee’ un problema?”. Lo dice il leader della Lega Matteo, dopo le dichiarazioni di Vincenzo De. L'articoloa Deno: Nonaima agliproviene da Ildenaro.it.

sastrep14 : Coronavirus, la tv svizzera replica alla bufala anti-euro di Salvini: 'Qui non si stampa moneta e i soldi non piovo… - Luigi77149983 : RT @fanpage: Matteo Salvini è incappato in una nuova fake news - Michela26114786 : RT @bassairpinia: Salvini replica a De Luca: 'È un problema se ho problemi di vista? Penso che i campani si aspettino la sistemazione degli… - infoitinterno : Fase 2: Salvini replica a De Luca sui nuovi occhiali, Feltri a sorpresa lo elogia - bassairpinia : Salvini replica a De Luca: 'È un problema se ho problemi di vista? Penso che i campani si aspettino la sistemazione… -