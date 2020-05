Microsoft Launcher Preview si aggiorna con queste novità

albavista : Microsoft Launcher Preview: ecco le novità - Franc_Scorda : Microsoft Launcher Preview reintroduce app nascoste, sfondo di Bing e altro - Franc_Scorda : RT @WindowsBlogIta: Microsoft Launcher Preview reintroduce app nascoste, sfondo di Bing e altro - WindowsBlogIta : Microsoft Launcher Preview reintroduce app nascoste, sfondo di Bing e altro - filippo_mol : Microsoft Launcher Preview reintroduce app nascoste, sfondo di Bing e altro -

Introdotta la selezione multipla degli elementi. Ogni pagina può ora essere fissata. Correzione di bug generali. Non dimenticate di scaricare la nostra app per Windows, per Android o per iOS, di segui ...Il nuovo Microsoft Launcher si adatterà sui device con doppio schermo e su quelli singoli e sostituirà l’attuale launcher presente sul Play Store. Microsoft ha presentato lo scorso anno Surface Duo, u ...