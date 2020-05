Ambra Angiolini | chi è | anni | altezza | figli | carriera | Instagram e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 maggio 2020) Torna puntuale l’appuntamento del sabato con Verissimo. Nella puntata in onda oggi da Bresciainvierà un video messaggio e racconterà come sta trascorrendo questo periodo.: chi è, età eè nata il 22 aprile 1977 a Roma. È del segno zodiacale del Toro, è alta 170 centimetri e pesa circa 54 chilogrammi. Ha due fratelli più grandi, Barbara e Andrea, ed è cresciuta nel quartiere di Palmarola. Fin da bambina dimostra una grande attenzione verso la danza e la recitazione. Inizia ad entrare nel mondo dello spettacolo con una serie di concorsi, il primo dei quali è stato quello organizzato da Fininvest per la ricerca di nuove ballerine. Tra i primi lavori televisivi disi ricorda il programma “Bulli & Pupe“, diretto da Gi...