A tutto Gialappa's: "La tv non rischia più. Con Sky accordo saltato due volte. Nel 2015 il momento più difficile" (Di venerdì 8 maggio 2020) Sono le voci più inconfondibili della tv. Voci che però mancano dal piccolo schermo da oltre due mesi. Un’assenza pesante quella della Gialappa’s Band che, a causa dell’emergenza coronavirus, è stata costretta a tirare il freno.“Non so quando torneremo a Le Iene, non ne ho la più pallida idea”, confida a TvBlog Marco Santin. “Abbiamo un contratto, in teoria scadrebbe a giugno, ma non avendo realizzato delle puntate potrebbe esserci una proroga. Non lo sappiamo davvero”.A tutto Gialappa's: "La tv non rischia più. Con Sky accordo saltato due volte. Nel 2015 il momento più difficile" pubblicato su TVBlog.it 08 maggio 2020 16:59. Leggi su blogo (Di venerdì 8 maggio 2020) Sono le voci; inconfondibili della tv. Voci che però mancano dal piccolo schermo da oltre due mesi. Un’assenza pesante quella della’s Band che, a causa dell’emergenza coronavirus, è stata costretta a tirare il freno.“Non so quando torneremo a Le Iene, non ne ho la; pallida idea”, confida a TvBlog Marco Santin. “Abbiamo un contratto, in teoria scadrebbe a giugno, ma non avendo realizzato delle puntate potrebbe esserci una proroga. Non lo sappiamo davvero”.A's: "La tv non;. Con Skydue. Nel 2015 il momento; difficile" pubblicato su TVBlog.it 08 maggio 2020 16:59.

