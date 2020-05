Quando riprende la Serie A? Spadafora | Impossibile ora fissare date certe

Alysea15 : RT @AnesteTista: Ma quando riprende il Campionato? Così tornate a parlare di calcio e la smettete di parlare di plasma, che non sapete man… - FallenPhoenix28 : RT @AnesteTista: Ma quando riprende il Campionato? Così tornate a parlare di calcio e la smettete di parlare di plasma, che non sapete man… - yeyuzza : RT @AnesteTista: Ma quando riprende il Campionato? Così tornate a parlare di calcio e la smettete di parlare di plasma, che non sapete man… - claudia_c85 : RT @AnesteTista: Ma quando riprende il Campionato? Così tornate a parlare di calcio e la smettete di parlare di plasma, che non sapete man… - Donchisciotte6 : @Lucyfero75 Io della moglie di quel cuoco che fa le dirette. Quello che dice 'A cascacata', lei riprende lui quando… -

Il governo tedesco ha deciso: la Bundesliga può tornare in campo a partire dalla seconda metà di maggio. Lo farà con un protocollo impostato su prevenzione, controllo e gestione di un rischio accettab ...

In attesa dei prossimi capitali appuntamenti tra Federazione, CTS e governo per discutere della ripresa della Serie A, ecco che invita ancora una volta alla prudenza il Ministro dello sport Vincenzo S ...

Il governo tedesco ha deciso: la Bundesliga può tornare in campo a partire dalla seconda metà di maggio. Lo farà con un protocollo impostato su prevenzione, controllo e gestione di un rischio accettab ...

In attesa dei prossimi capitali appuntamenti tra Federazione, CTS e governo per discutere della ripresa della Serie A, ecco che invita ancora una volta alla prudenza il Ministro dello sport Vincenzo S ...