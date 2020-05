Buone notizie | il vaccino funziona sulle scimmie

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Questa è davvero una bella notizia. Ma proprio bella. La migliore che potevamo ricevere. Però partiamo dall’inizio. Una delle esperienze più comuni della vita è che anche cose brutte hanno qualcosa di bello (e viceversa). Nel caso di molte malattie infettive, come per esempio il morbillo, al brutto della febbre, il mal di testa, la tosse e via dicendo segue un risultato molto positivo: la protezione dalla malattia vita per tutta la vita. Infatti di morbillo ci si ammala una volta sola, e poi si è immuni per sempre. Vaccinare, dunque, significa in un certo senso mettere un paziente nelle condizioni di chi si è ammalato ed è guarito senza fargli correre i rischi e i disagi causati dalla malattia. Ma come fare? L’inattivazione Una delle possibilità è quella di prendere il virus, farlo crescere in laboratorio, ...