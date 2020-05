Sondaggi Tg La7 stavolta veri | la Lega crolla ancora

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) Idi SWG presentati ieri da Enrico Mentana nel Tg di La7 cominciano con la lamentela per il fake di ieri che circolava su Twitter. Poi si passa all’illustrazione dei risultati, che vedono laperdere in una settimana addirittura quasi un punto percentuale mentre la lenta erosione di voti del Partito Democratico si ferma a uno 0,1%. Quasi tutta la percentuale persa dallaviene guadagnata dal MoVimento 5 Stelle che porta a casa un +0,8% e distanzia Fratelli d’Italia, che però cresce di più e arriva al 14,9%. Cade anche Forza Italia e insieme al Carroccio perdono uno 1,7%. Per quanto riguarda i “piccoli” partiti, Italia Viva perde lo 0,4% in un solo colpo e torna al 3% mentre Azione guadagna uno 0,2%, la stessa percentuale che perde +Europa. Ieri il falsoo Tg La7 segnalava un crollo dei voti dellae di Fratelli ...