I nuovi poveri in fila al Monte di Pietà | Ho impegnato la fede per pagare le

Elena Barlozzari Alessandra Benignetti Nel primo giorno di allentamento delle restrizioni in centinaia si sono riversati al Banco dei Pegni per impegnare gioielli e fedi nuziali: "Lo Stato non ci aiuta, siamo costretti a indebitarci per andare avanti" È una fila lunga e silenziosa. Una specie di via crucis ai tempi del distanziamento sociale. Si procede di qualche passo e poi ci si ferma, in attesa di avanzare nuovamente. C'è tutto il tempo per prendere coraggio. Il traguardo è una porta a vetri dove si legge: "Credito su stima". Significa liquidità immediata, ed è un modo per sopravvivere alla crisi economica scatenata dalla pandemia. Il meccanismo è semplice: consegni alla banca gioielli di famiglia, oro e beni di valore e in cambio ottieni soldi contanti. Lo fai con la promessa di estinguere il debito e di ...

Nuovi poveri in Italia : numeri preoccupanti giungono dalla Caritas

